Mulher que morreu em Algés tentava socorrer marido que se salvou agarrado a um colchão

Uma mulher de 75 anos morreu afogada em Algés devido às cheias que deixaram várias casas e estabelecimentos comerciais completamente alagados.

Segundo os vizinhos, ao início da noite a água entrou repentinamente na casa do casal, pelos dois lados. Os vizinhos pediram ajuda, os bombeiros mergulharam, mas para a mulher o socorro chegou tarde demais.

Em Algés, existem várias as casas e estabelecimentos comerciais em caves ou com caves abaixo do nível do rio. A chuva intensa alagou em minutos a zona mais baixa.

A autarquia estima danos em mais de 100 estabelecimentos comerciais e promete um fundo de apoio. O projeto que pretende resolver o problema das cheias em Algés existe há anos, mas não saiu ainda do papel.