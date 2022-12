Mais de 100 pessoas obrigadas a sair de casa na Amadora na sequência das fortes chuvas

A maioria das ocorrências deu-se ao início da noite de sexta-feira e entre as mais significativas, José Miranda destacou um aluimento de terras na freguesia de Mina de Água, concelho da Amadora, que "atingiu dois barracões, e que levou a que 100 pessoas tivessem sido deslocadas temporariamente das suas habitações".

"Destas, 71 por cento ocorreram no distrito de Lisboa e 11 por cento no distrito de Setúbal, sendo que 80 por cento -- 673 ocorrências - se devem a inundações", explicou.

O comandante de operações José Miranda disse à Lusa que desde o início do alerta -- 00:00 de dia 07 até às 07:00 de hoje -- foram registadas 849 ocorrências.

Inundações na Costa da Caparica e Feijó, em Almada

"Registámos também inundações na Costa da Caparica, em Almada, que provocaram seis deslocados das suas habitações e o resgate de 47 pessoas dos seus veículos", disse.

O responsável adiantou que as inundações registadas na freguesia do Feijó, em Almada, provocaram 10 desalojados.

Uma pessoa morreu em Algés, Oeiras

José Miranda recordou igualmente as inundações registadas na noite de quarta-feira em Algés, concelho de Oeiras, que provocaram a morte de uma mulher de 55 anos devido a uma inundação na sua habitação provocada pelas chuvas fortes.

De acordo com o comandante de operações "atualmente [antes das 09:00] não há cortes nos eixos rodoviários e ferroviários", salientando que as situações pontuais que ocorreram durante a madrugada estão resolvidas, alertando, no entanto, para o facto da entrada para estação de comboios de Algés ainda estar bloqueada devido à inundação.

"O acesso à zona de embarque está afetado, mas não a circulação de comboios", frisou.

De acordo com o responsável estiveram envolvidos nas operações 2.846 operacionais, apoiados por 900 meios.