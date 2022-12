Proteção Civil não enviou mensagem de alerta de cheias na quarta-feira

Apesar do alerta vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o distrito de Lisboa, a Proteção Civil não acionou a SMS de alerta para as cheias que aconteceram esta quarta-feira.

O comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, diz que a situação foi acautelada e que foi feita toda a comunicação necessária.

Em Lisboa choveu como não chovia há oito anos. uma pessoa morreu nas cheias e dezenas ficaram desalojadas. E, durante a noite, a Proteção Civil não enviou qualquer mensagem de alerta para as cheias.

Para este sábado, o IPMA mantém o aviso amarelo para 12 distritos devido à chuva forte, queda de neve e ventos que podem chegar aos 90 quilómetros por hora.

Em Lisboa o período mais crítico deve acontecer por volta das 22:00. A autarquia pede que a população tome precauções e garante que as autoridades estão de prevenção para uma resposta rápida à cidade.