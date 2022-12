Há 10 distritos que estão esta segunda-feira sob aviso laranja devido à chuva intensa, acompanhada de trovoada, vento forte e agitação marítima: Aveiro, Beja, Braga, Évora, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O período mais crítico será até à hora de almoço e, como explica o climatologista Mário Marques "inicia-se mesmo à hora de ponta".

A situação mais complicada será a norte do Mondego, não só devido à precipitação, mas também devido ao vento. Segundo o climatologista, as previsões apontam para rajadas na ordem dos 75-80 km/h.

"Durante a tarde de hoje [segunda-feira], principalmente durante a hora de almoço, os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo, mas sobretudo nos concelhos mais no interior destes distritos e junto a áreas montanhosas, poderão ver precipitações mais intensas", indica o climatologista.

Apesar de haver um abrandamento durante a tarde de segunda-feira, Mário Marques aponta que na madrugada e manhã de terça-feira irá ocorrer "precipitação forte sobretudo nos distritos de Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Viana do Castelo, Braga e Viseu".

Na região sul também irá chover, sobretudo esta segunda-feira e um pouco na terça-feira, mas não com muita quantidade num curto espaço de tempo.

A exposição da população é um dos fatores de preocupação, visto que pode coincidir com vários períodos de afluência e de mobilidade, ou seja "durante estes dias há que ter atenção e cautela". Dada a saturação dos solos, Mário Marques alerta ainda para a possibilidade de situações de alagamento.

Nos próximos dias, e devido ao vento, o uso de guarda chuva não é recomendado pelo risco de ser projetado, o melhor será optar por gabardines ou vestuário preparado para a chuva.

A chuva das últimas semanas já está a ter um impacto significativo nos níveis das barragens, principalmente a Norte. Embora as bacias internacionais - como a do Douro ou do Lima - não estejam ainda totalmente em valores médios para o ano, o climatologista esclarece já têm uma capacidade de armazenamento elevada.

A partir de dia 16 haverá um "desagravamento das condições atmosféricas" e até dia 19 poderá haver um ou outro dia de chuva, "mas será mais a Norte".

O tempo começa a melhorar a partir de dia 20 ou 21 de dezembro. As previsões são de "bom tempo", mas com baixa das temperaturas, o que poderá ser propício à formação de geadas, sobretudo nas regiões do Interior.