O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos para o distrito de Lisboa, nomeadamente alerta laranja para esta noite e a próxima madrugada.

As previsões apontam para “chuva por vezes forte acompanhada de trovoada, sendo o período mais crítico entre 00h00 e as 09h00 de amanhã”, lê-se no comunicado emitido esta tarde pela Câmara de Lisboa,

Mas até às 21h de hoje, e para amanhã entre as 9h00 e as 18h, “mantém-se a situação de alerta amarelo de precipitação”.

O vento também será um problema. “Entre as 6h00 e as 12h00 de amanhã”, a autarquia diz que se prevê “vento forte com rajadas que poderão atingir os 90 a 100 Km/h”.