O mau tempo está a causar problemas não apenas em Portugal, mas em vários países. No Norte da Europa, a preocupação é com a neve. Na Turquia, uma cheia rápida, espalhou a destruição numa vila da região sul.

No sul da Turquia, uma cheia rápida, esta segunda-feira, causou estragos nas ruas da vila de Kumluka. 500 carros ficaram destruídos e 100 casas danificadas.

Esta terça-feira, houve cortes de energia e pontes derrubadas pela força da água. As cheias alagaram campos agrícolas estragando estufas e culturas.

No norte da Europa, é o frio a causar preocupações. Em Bergen, na Noruega, a neve tornou difícil a circulação nas estradas. No aeroporto, houve voos cancelados ou atrasados.

Cenário semelhante na República Checa. À hora de ponta da manhã, a neve dificultou a vida a quem tentava conduzir em Praga. Ao frio e à neve, juntaram-se os engarrafamentos e os acidentes.

Na Lituânia, os limpa-neves também não têm tido mãos a medir. A neve desta segunda-feira causou o caos na capital Vilnius. As autoridades pediram à população que evitasse deslocações.

Já no Reino Unido, mantêm-se as temperaturas abaixo da média para a época do ano.

Em Braemer, na Escócia, os termómetros desceram aos 17 graus negativos, Também na Escócia, nas ilhas Shetland, a neve deixou 4 mil casas sem luz. 40 carros ficaram presos numa estrada, obrigando a uma operação de resgate dos ocupantes.