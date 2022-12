Frio, neve e cheias: o retrato do temporal que afeta a Europa

O mau tempo está a causar estragos em vários países, com o norte da Europa a ser sobretudo afetado pelo frio e pela neve. No Sul, apesar das temperaturas mais amenas, são as cheias a causar estragos.

No sul da Turquia, uma cheia rápida, esta segunda-feira, causou destruição nas ruas da vila de Kumluca. Várias árvores caíram, carros foram arrastados e as estradas ficaram intransitáveis.

No total, 500 carros ficaram destruídos e 100 casas danificadas. Houve também cortes de energia, pontes derrubadas pela força da água e campos agrícolas totalmente estragados.

Foi pedido à população que ficasse em casa e as escolas não abriram portas em toda a província.

Já na Lituânia, os limpa-neves não têm tido mãos a medir. A neve desta segunda-feira causou o caos na capital Vilnius, o que levou as autoridades a pediram à população que evitasse deslocações.

Na zona oeste do país, também houve cortes de eletricidade.

No Reino Unido mantêm-se as temperaturas abaixo da média para a época do ano. As autoridades locais já emitiram vários avisos meteorológicos, devido à neve e ao gelo que continuam a não dar tréguas aos britânicos.