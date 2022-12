Cheias levam distrito de Santarém a acionar plano de emergência

No distrito de Santarém foi acionado o nível amarelo do Plano de Emergência para as cheias na Bacia do Tejo. A subida do rio Nabão ameaça a zona urbana de Tomar e de Constância e o rio Zêzere alagou o parque de estacionamento da zona ribeirinha.

A barragem de Castelo de Bode está com uma capacidade de 79%, ou seja, ainda sem necessidade de libertar água.

A abundância de água é um balão de oxigénio para uma região que tem enfrentado um longo período de seca.

O Castelo de Almourol, em Vila Nova da Barquinha resiste indiferente à força do Tejo, que transbordou e obrigou ao encerramento de visitas e trilhos panorâmicos.

Em Tomar, os comerciantes foram alertados para a possibilidade de cheias e à hora do almoço, o caudal do rio Nabão estava a menos de um metro de transbordar, ameaçando a zona urbana.