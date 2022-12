Chuva forte: aviso laranja do IPMA tem "características diferentes" da semana passada

O Chefe de Previsão Meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Nuno Lopes, diz que este aviso laranja é diferente do da semana passada. Alerta também que a zona com mais precipitação na noite desta segunda-feira é o distrito de Setúbal.

“Importa precisar que este aviso laranja tem muito a ver com a persistência, tem algumas características diferentes do aviso da semana passada. Nós estamos à espera que com persistência da precipitação, ao longo das próximas horas, com tendência para intensificar ao início do dia 13”, explica Nuno Lopes em declarações à SIC Notícias.