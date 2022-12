Climatologista aponta para alívio da situação "a partir do fim da manhã"

As chuvas intensas registadas durante a noite e madrugada provocaram dezenas de ocorrências, principalmente nos distritos de Lisboa e Setúbal. O climatologista Mário Marques explicou, em entrevista ao início da manhã na SIC Notícias, que a partir das 3h00 começou a chover com grande intensidade e que “entre as 3h30 e as 4h30 precipitação aconteceu de forma contínua”.

Mário Marques considera que as consequências não foram mais graves porque “as autoridades agiram de forma concertada”, “foi efetuada uma melhor prevenção, mas era inevitável termos problemas desta origem que no futuro irão repetir-se”.

O especialista realça que “para evitar estas situações no futuro, tem de ser com grandes intervenções estruturais”.

Para a parte da tarde, Mário Marques aponta para um alívio da situação. O climatologista estima que se registem “aguaceiros esporádicos a partir do fim da manhã, com menos frequência e menos intensidade”.

A Proteção Civil apelou aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou na noite e madrugada mais de 250 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal.

Num ponto de situação feito pelas 07:00, o comandante André Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, alertou para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias.