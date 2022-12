A chuva forte causou inundações na aldeia de Santo Amaro, em Portalegre. Várias casas ficaram inundadas, assim como alguns estabelecimentos comerciais. O presidente da Junta de Freguesia fala em milhares de euros de prejuízo.

O dia começou em sobressalto para os habitantes da localidade alentejana localizada no concelho de Sousel. Devido à intensa precipitação que caiu durante grande parte da última noite, o curso de água que corre em Santo Amaro, o Ribeiro do Lupo, galgou as margens e inundou habitações, lojas e cafés.

Durante esta tarde a população procede a trabalhos de limpeza e recuperação das casas afetadas pelo excesso de água que correu pelas ruas da aldeia de Portalegre.

Nélio Painha, presidente da Junta de Santo Amaro, diz que “foi algo nunca antes visto na nossa terra”. Em algumas zonas a água subiu mais de três metros, o que obrigou ao salvamento de várias pessoas que se encontravam encurraladas no interior das suas habitações.

O autarca fala em milhares de euros de prejuízo e, visivelmente emocionado, apelou a toda a população portuguesa para que ajude a freguesia alentejana que foi bastante afetada pela chuva forte que se fez sentir na última noite.