Novembro foi chuvoso, mas também dos mais quentes

O mês de novembro classificou-se como quente e chuvoso, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No boletim climatológico de novembro, o IPMA precisa que o mês de novembro de 2022 foi considerado "o mais quente na Europa e o quinto mais quente em Portugal Continental", tendo sido classificado como "quente em relação à temperatura do ar e chuvoso em relação à precipitação".

Segundo o boletim, a temperatura média do ar teve em novembro um valor médio de 13,30 graus, um valor acima do normal, sendo o quarto valor mais alto desde 2000.

O IPMA explica que valores de temperatura média do ar superiores aos do mês de novembro ocorreram em 20% dos anos, desde 1931.

A temperatura mínima do ar também registou em novembro um valor superior ao normal, sendo o terceiro valor mais alto desde 2000.

O IPMA indica que os valores médios de temperatura foram superiores ao normal em todo o território e em particular no interior do Baixo Alentejo e sotavento Algarvio.

“Mês chuvoso”

O boletim indica igualmente que novembro foi classificado como um "mês chuvoso" e os valores da quantidade de precipitação superiores aos deste mês ocorreram em 30% dos anos, desde 1931.

De acordo com o IPMA, durante o mês de novembro ocorreu precipitação na maior parte dos dias, que foi por vezes "forte e persistente na região Norte e Centro em especial nos dias 3, 8 e 24", e, em alguns locais do Norte e Centro, o total mensal ultrapassou os 300 milímetros e foi cerca de duas vezes o valor médio mensal.

Por sua vez, na região Sul os valores mensais foram em geral inferiores ao valor médio.

O IPMA indica ainda que, em novembro, a percentagem de água no solo foi atingida nas regiões a norte do Tejo, exceto nalguns locais do Nordeste, Beira Alta e Estremadura.

Houve também um aumento da percentagem de água no solo no Alentejo e Algarve, mas alguns locais ainda permanecem com valores inferiores a 20%.