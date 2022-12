Porque se repetem as cheias em Lisboa?

As alterações climáticas estão a tornar as inundações em Lisboa mais frequentes e mais violentas, mas o problema é antigo e repetido. Os especialistas falam em problemas graves de urbanismo e de ordenamento do território. Alertam que o plano de drenagem da Câmara de Lisboa não é suficiente para resolver o problema.

Há muito que Lisboa, uma cidade construída sobre rios e ribeiras, se habituou às inundações. Aos problemas antigos, somaram-se entretanto novas variáveis: as alterações climáticas e os solos que não conseguem dar resposta

As falhas graves de urbanismo e ordenamento do território são algumas das causas mais apontadas para explicar a repetição das cheias na capital. Para alguns autarcas, o excesso de construção não será o maior problema. Mesmo que fosse, não seria fácil de resolver.

Os atuais sistemas de escoamento de águas já não servem e o plano de drenagem anunciado pela Câmara de Lisboa pode não ser suficiente para resolver o problema.

Se há ponto em que todos concordam é que este não é um problema que possa ser resolvido à pressa. Construir e pensar uma nova cidade, que seja à prova de cheias, exige tempo e vontade.