Seis voos cancelados devido ao mau tempo na Madeira

Dois voos com destino à Madeira divergiram hoje para os aeroportos de origem, Lisboa e Porto, e seis foram cancelados, entre chegadas e partidas, devido ao mau tempo na zona do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

De acordo com informação disponível no site da ANA - Aeroportos de Portugal, ainda não aterrou hoje qualquer avião na Madeira e apenas ocorreu uma partida, às 08:24, um voo operado pela TAP com destino a Lisboa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a ilha da Madeira sob aviso amarelo para agitação marítima, vento e chuva forte, condição que está a afetar a operacionalidade do Aeroporto Internacional, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona leste.