Aldeia de Foros do Mocho com 100 habitantes isolada após pontão danificado pelo temporal

O temporal do início da semana afetou o pontão da barragem de Montargil e isolou a aldeia da região de Ponte de Sôr. Os 100 habitantes estão a ser ajudados enquanto as autoridades estudam uma solução.

A aldeia de Foros do Mocho ficou isolada depois da fúria da água e a logística tem chegado a pé.

As soluções estão a ser estudadas, enquanto não há obra pode surgir uma alternativa de transição. Com o passar do tempo, o conjunto está a degradar-se e nem a pé será possível passar.

Os prejuízos continuam a ser contabilizados. O distrito de Portalegre foi dos mais afetados na tempestade de terça-feira.