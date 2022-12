Próximos dias são de chuva e vento: estes são os conselhos da Proteção Civil

A Proteção Civil alerta a população, esta quinta-feira, para medidas preventivas devido à situação meteorológica dos próximos dois dias. As previsões são de chuva, vento e agitação marítima forte. Amanhã há oitro distritos sob aviso amarelo.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) refere que poderão ocorrer inundações, cheias, derrocadas e arrastamento de objetos soltos para as estradas. Destaca ainda o piso rodoviário escorregadio e a formação de lençóis de água.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a sexta-feira vai ser de chuva, por vezes forte, sobretudo entre a 00:00 e as 06:00, no Centro, Vale do Tejo e Alto Alentejo.

Há a possibilidade de nevoeiro e trovoada, sobretudo no Centro e Sul, e ainda de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

As rajadas de vento podem, a partir da tarde, chegar aos 60 quilómetros por hora. Já as ondas podem chegar aos cinco metros.

Medidas preventivas

A Proteção Civil deixa algumas recomendações à população:

Não atravessar zonas inundadas, de modo a evitar o arrastamento de pessoas e viaturas;

Ter cuidado em zonas ribeirinhas e arborizadas mais vulneráveis a cheias;

Desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais;

Ter uma condução defensiva;

Garantir a fixação de estruturas soltas;

Não praticar atividades relacionadas com o mar e evitar estacionar veículos próximos da orla marítima;

Estar atenta à meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.



Oito distritos com aviso amarelo na sexta-feira

O IPMA colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo relativo a precipitação entre as 00:00 e as 09:00 de sexta-feira.

Os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viseu vão ser afetados por aguaceiros, por vezes fortes, o que leva à indicação de aviso amarelo.

O arquipélago dos Açores estará sob aviso amarelo para precipitação entre as 15:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado (Grupo Ocidental), entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado (Grupo Central) e entre as 21:00 de sexta-feira e as 09:00 de sábado (Grupo Oriental).

O aviso amarelo (o terceiro mais grave, a seguir ao vermelho e ao laranja) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.