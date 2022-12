A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apresentou esta segunda-feira a situação meteorológica prevista para as próximas horas, com a previsão de chuva intensa e o risco de novas cheias, as medidas operacionais adotadas e reforçou os conselhos à população.

O IPMA prevê o agravamento do estado do tempo a partir desta segunda-feira à tarde e as atenções vão estar centradas no céu e rios, principalmente no Norte e Centro do país. As autoridades pedem por isso cuidados redobrados nos próximos dias e em especial nas próximas horas.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa estão sobre aviso laranja a partir das 00:00 desde terça-feira e até às 09:00 do mesmo dia.

Segundo o comandante nacional, André Fernandes, os efeitos expectáveis são: inundações em meio urbano, trasvaze do leito dos rios, deslizamentos de terra e derrocadas.

Na conferência de imprensa, em Carnaxide, o comandante nacional alertou que, durante a madrugada de terça-feira, poderão ocorrer inundações, com particular incidência nas zonas urbanas do Litoral Norte, Região Centro e Área Metropolitana de Lisboa.