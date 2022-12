Viseu cancela celebrações do fim de ano

Também o fogo-de-artifício será lançado pela meia-noite , cumprindo com as condições e perímetro de segurança definidos para a ocasião.

"O Município de Viseu e a VISEU MARCA informam que o programa e celebrações do fim de ano, agendadas para amanhã, no Campo de Viriato, foram canceladas", lê-se no comunicado da autarquia.

Em causa, e tal como aconteceu mais a Norte, nomeadamente no Porto, Matosinhos e Gaia, estes cancelamentos de última hora devem-se às “previsões meteorológicas para o dia e noite de amanhã, 31 de dezembro, que apontam para o agravamento do estado do tempo, em especial a precipitação”, que, sustenta a autarquia, põem em causa “a segurança de todos os envolvidos e a própria comunidade”.

"Temos estado a monitorizar de perto o estado do tempo e as previsões para as próximas horas, sendo que esta é uma decisão devidamente ponderada”, avança o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Ruas. "Sabemos o quão importante é este dia e celebração para todos os viseenses e aqueles que nos visitam, mas garantir a segurança de todos é a nossa principal prioridade”, sublinha.

Ainda assim, refere a Câmara de Viseu, serão mantidos "os cortes de trânsito previstos nas artérias adjacentes ao Campo de Viriato, mas com um ajuste no horário, ou seja, entre as 22 horas do dia 31 de dezembro e as 2 horas do dia 1 de janeiro, nomeadamente no entroncamento da Avenida Emídio Navarro com o Largo Major Monteiro Leite; na rotunda do Coval com a Rua do Coval; na Avenida da Bélgica com a Rua Capitão Salomão; na Avenida Capitão Homem Ribeiro (sentido rotunda da Cava de Viriato) e com a Rua Ponte de Pau; na Rua Dom José da Cruz Moreira Pinto com a Rua Ponte de Pau (saída do parque de estacionamento do Forum Viseu)".

Já na alameda principal, no troço compreendido entre a rotunda do Café Paris e a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a circulação automóvel ficará interditada a partir das 20 horas, dado o funcionamento do Bairro da Restauração.