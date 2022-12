Cancelados festejos da passagem de ano no Porto, Gaia e Matosinhos

As celebrações marcadas para a noite da Passagem de Ano no Porto, Gaia e Matosinhos “vão ser canceladas devido ao mau tempo”, informa em comunicado a Câmara da Invicta.

“As previsões da Proteção Civil dos três municípios da Frente Atlântica apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, precisamente durante a noite deste sábado, dia 31 de dezembro, e a madrugada do dia 1 de janeiro”, lê-se no comunicado.

Neste sentido, e “seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população”, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades.

Face às previsões do estado do tempo, os serviços municipais de Proteção Civil de Porto, Gaia e Matosinhos alertam para “um agravamento das condições meteorológicas a partir de hoje à noite e até dia 1 de janeiro de 2023, nomeadamente, vento, precipitação e agitação marítima”.

Citando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autarquia do Porto avisa que estão previstas “rajadas até 80 km/h entre as 21h de hoje e as 9h de amanhã, dia 31 de dezembro”.

Além disso é também esperada “a ocorrência de chuva persistente e por vezes forte para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2023, sábado e domingo respetivamente – Avisos Amarelo e Laranja. O período mais crítico, que corresponde à duração do aviso laranja, encontra-se previsto entre as 00h e as 12h de dia 1 de janeiro, domingo”.

Conselhos à população

A Câmara Municipal do Porto aconselha, por isso, a população a adotar alguns cuidados e comportamentos que “permitam minimizar o risco existente”. Confira a lista das oito recomendações:

A adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias ou com a redução da visibilidade e ao não atravessamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

Desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, como bueiros, algerozes e caleiras, e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculo ao livre escoamento das águas;

O respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e acessos aos molhes, no Porto, Gaia e Matosinhos, ou outros que venha a ser necessário implementar;

Estão desaconselhados os tradicionais banhos de mar do dia 1 de janeiro;

Evitar proximidade de linhas de água de pequenas ou grandes dimensões;

Especial atenção na circulação, permanência e estacionamento junto a áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude do vento forte e da forte saturação dos solos;

À adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes, placards, bekaerts, lonas publicitárias ou outras estruturas suspensas que necessitem de reforçar a sua fixação ou ser retirados;

Atenção às informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e indicações, da Proteção Civil e das Forças de Segurança.

Os programas cancelados