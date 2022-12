No Porto, há já hotéis quase com lotação esgotada para a noite de passagem de ano. Na cidade, a festa promovida pela autarquia, faz-se este ano no Parque da Cidade, com vários concertos e um espetáculo de luz e som para entrar em 2023.

Por questões de “segurança e conforto” não foi possível realizar a festa de passagem de ano nos Aliados, como habitualmente, o que levou a que o evento se deslocasse para o Parque da Cidade, que anualmente acolhe a Queima das Fitas do Porto.

A entrada é gratuita e quem se dirigir ao local poderá assistir aos concertos de Fernando Daniel e Diogo Piçarra. Está ainda marcado um espetáculo “de luz, som e laser” e oito minutos de fogo de artifício tradicional no centro da cidade do Porto.

As previsões de chuva e frio é que são pouco animadoras, e para quem prefere dar as boas vindas a 2023 abrigado não faltam sugestões para o réveillon

No hotel Sheranton, também no Porto, a experiência gastronómica para a noite de ano novo já está delineada. O espaço organizará um jantar de gala que já não tem muitas reservas disponíveis.

E depois das restrições impostas pela pandemia sente-se agora nas reservas a vontade de regressar ao ambiente de festa na última noite do ano.

“É fantástico podermos ter novamente mesas grandes, grupos de amigos que reúnem sem a preocupação de não poderem estar todos. Essa tranquilidade é uma diferença enorme que se nota já no ambiente da reserva”, profere Joana Almeida, diretora da unidade hoteleira.