STCP e Metro do Porto cancelam operação especial para passagem de ano

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) cancelou a operação especial prevista para a noite de passagem de ano na sequência do cancelamento dos festejos no Porto devido ao agravamento das condições meteorológicas, foi esta sexta-feira revelado.

Em comunicado, a STCP adianta que as duas linhas especiais de ligação de e para o Queimódromo do Porto estão canceladas, assim como a linha 500 que iria ser reforçada até à rotunda da Anémona, no decorrer do cancelamento dos festejos de Ano Novo na cidade do Porto devido ao mau tempo.

No dia 31 de dezembro, o serviço assume o "horário habitual de sábado" e, durante a noite e madrugada, mantém-se o restante serviço nas linhas da operadora.

METRO DO PORTO CANCELA OPERAÇÃO ESPECIAL PROGRAMADA PARA PASSAGEM DE ANO

A Metro do Porto cancelou a operação especial programada para a noite de Passagem de Ano na sequência do cancelamento dos festejos no Porto.

Em comunicado, a Metro do Porto salienta que devido ao mau tempo a operação especial prevista para a noite de 31 de dezembro e madrugada de 1 de janeiro foi cancelada, mantendo-se a operação "em tudo idêntica à de qualquer sábado ou domingo", entre as 06:00 e a 01:00, "como é hábito".

PORTO, VILA NOVA DE GAIA E MATOSINHOS CANCELAM FESTEJOS