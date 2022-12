PSP do Porto vai reforçar dispositivo na noite de passagem de ano

A Câmara do Porto vai investir 400 mil euros nos festejos da passagem do ano que se dividem em dois polos da cidade. A PSP tem preparado um dispositivo de segurança reforçado para essa noite.

O plano de segurança está já traçado e a PSP assegura largas centenas de efetivos em toda a cidade do Porto para os festejos de sábado à noite, que este ano se dividem entre o Queimódromo e a Praça da República.

“Apesar de serem dois pontos em que o município definiu para o lançamento do fogo e para os concertos, a Polícia de Segurança Pública estará em muitos mais locais, nomeadamente na Movida do Porto, aquela zona da Cândido dos Reis, das galerias de Paris, Praça Filipa de Lencastre. Teremos um policiamento direcionado durante toda a noite que se vai estender até meio da manhã”, explica José Ferreira, subintendente José Ferreira, do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Os condicionamentos no trânsito são, sobretudo, na Praça da República, onde será lançado um fogo de artifício de oito minutos e nas imediações do Queimódromo.

“A estrada da circunvalação irá estar cortada na parte final de acesso à rotunda. Relativamente à Praça da República os nossos condicionamentos de trânsito vão-se iniciar às 21:30”, revela José Ferreira.

A PSP aconselha o uso de transportes públicos, já que o Metro do Porto vai funcionar toda a noite. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto também reforçou a rede noturna e vai disponibilizar um serviço shutlle, entre as 21:30 e as 4:30 da manhã, que ligará o Hospital de S. João e os Aliados ao Queimódromo.

No local da festa, onde haverá concertos e um espetáculo de luzes e som, a capacidade máxima é de 40 mil pessoas e há ainda um espaço pensado para quem tem mobilidade reduzida.

Os festejos da passagem do ano vão custar cerca de 400 mil euros à Câmara do Porto.