As autarquias de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Santo Tirso e Amarante, no distrito do Porto, e de Chaves, Vila Real, divulgaram esta sexta-feira o cancelamento dos festejos de fim de ano, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Em Vila do Conde, o programa de passagem de ano junto ao Forte de São João foi cancelado, explicou esta autarquia através da rede social Facebook.

Também na Póvoa de Varzim as condições climatéricas adversas levaram ao cancelamento da festa de fim de ano e do fogo-de-artifício, após reunião entre as autoridades locais, divulgou esta câmara em comunicado.

A autarquia de Santo Tirso divulgou em comunicado que cancelou o programa de animação da noite de passagem de ano, previsto para a praça 25 de abril, designadamente a atuação da Orquestra Pentágono, a distribuição de champanhe e o fogo-de-artifício.

Também o fogo-de-artifício da passagem de ano foi cancelado em Amarante, divulgou a autarquia no Facebook.

Já a Câmara de Chaves cancelou os festejos de passagem de ano previstos ao ar livre, com a exceção do lançamento de fogo-de-artifício, que ocorrerá nas margens do rio Tâmega pela meia-noite, divulgou esta autarquia.

Durante esta sexta-feira Porto, Gaia e Matosinhos tinham anunciado o cancelamento das celebrações de Ano Novo devido ao agravamento das condições meteorológicas.

A Câmara Municipal de Viseu e a Viseu Marca também anunciaram também na sexta-feira que as celebrações do fim de ano foram canceladas, mas mantém o fogo-de-artifício e a restauração a funcionar.

A Proteção Civil alertou esta sexta-feira para a possibilidade de inundações, deslizamento de terras e lençóis de água nas estradas devido às previsões de chuva e vento forte a partir de sábado, principalmente nas regiões do Norte e Centro.