O estado do tempo vai agravar-se no fim de semana e há várias regiões em alerta devido ao risco de inundações e deslizamento de terras. Conheça as previsões do IPMA para os próximos dois dias e as recomendações da Proteção Civil.

Chuva forte, vento e agitação marítima

A chuva forte está de volta e com ela o vento, sobretudo no Minho e Douro Litoral, a partir da tarde de sábado, estendendo-se ao restante território continental ao longo de domingo. Para o primeiro dia de 2023 está também previsto um aumento da agitação marítima.

Na tarde de domingo, “a chuva passará a regime de aguaceiros”.

Quanto ao vento, o IPMA prevê que se intensifique "em especial no litoral oeste e nas terras altas" a partir de sábado, com rajadas a chegarem aos 90 km/h.

Relativamente às temperaturas, o IPMA prevê que se mantenham amenas, "com a temperatura máxima a variar aproximadamente entre 14 e 19°C [...] e a mínima a variar entre 7 e 14°C".

Três distritos sob aviso laranja devido à chuva

Viana do Castelo, Braga e Porto vão estar sob aviso laranja no domingo, entre as 00:00 e as 12:00, devido à previsão de "chuva persistente e por vezes forte".

O alerta e as recomendações

A Proteção Civil também já alertou para a possibilidade de inundações, deslizamentos de terras e lençóis de água nas estradas. Por isso, deixa algumas recomendações, entre as quais a adoção de medidas de prevenção.

Já a Autoridade Marítima Nacional aconselhou a "não ir a banhos" no primeiro dia de 2023 e que se evite a deslocação para zonas expostas à agitação marítima, indicando que intensificará o dispositivo em algumas praias.

Festejos de Passagem de Ano cancelados em vários sítios