Chuva intensa provoca estragos avultados no Norte

A chuva intensa e o vento forte provocaram estragos avultados no Norte do país, sobretudo na região de Viana do Castelo. Carros foram arrastados pela força da água, as casas ficaram danificadas e as ruas intransitáveis.

É a quinta vez que a chuva intensa deixa os moradores em sobressalto desde novembro.

Em Lanhelas, no concelho de Caminha, a água levou tudo à frente.

Em Vila Nova de Cerveira, a garagem de uma farmácia ficou inundada e um carro ficou submerso no interior.

Em Viana do Castelo o maior problema foi o vento, que derrubou as iluminações de Natal em pleno centro da cidade.

Na Trofa no distrito do Porto, a chuva intensa coincidiu com a maré cheia. O rio Ave galgou as margens para o parque das Azenhas.

A Nacional 14 foi encerrada parcialmente e com receio do agravamento do estado do tempo, a Proteção Civil chegou a apelar aos moradores que restringissem as viagens ao mínimo.