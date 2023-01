Tempestade atingiu Alto Minho no primeiro dia do ano

O primeiro dia do ano no Alto Minho está a ser marcado por uma forte tempestade. O Rio Minho subiu e galgou às margens em Viana e em Ponte de Lima. Viana do Castelo está sob aviso amarelo até às 15h00. Há estradas cortadas, na sua maioria rurais e locais, em Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima, Viana e Caminha. Não há vítimas nem danos consideráveis, à exceção dos carros submersos. Até às 10h00 a Proteção Civil registou 70 ocorrências no distrito de Viana devido a precipitação intensa, 51 delas registadas a partir das 8h00, As imagens publicadas pelo jornal O Minho mostram as consequências da tempestade.

Nas redes sociais foram publicados vários vídeos que ilustram a manhã difícil no nrte do país.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou à agência Lusa que aquele distrito minhoto "foi o mais castigado esta noite e durante a manhã" devido a um "volume elevado de ocorrências" relacionadas com o mau tempo. Desde quedas de árvores a inundações em zonas urbanas, alertas para carros arrastados pela água ou pedidos de limpeza de vias, cerca das 10:30, estas ocorrências mobilizavam nos vários concelhos do distrito de Viana do Castelo 82 operacionais, auxiliados por 35 veículos. A mesma fonte destacou a queda de um muro em Cerveira, mas frisou a ausência de registo para vítimas. "Alguns danos patrimoniais talvez, mas felizmente mais nada. Mas não estão a ter mãos a medir, não", referiu a fonte, num contacto da Lusa para a sede a ANEPC devido à dificuldade em estabelecer contacto diretamente com o Comando Distrital de Viana o Castelo. "É como lhe digo: eles nem atender conseguem. A chuva é tanta, mas não reportaram ninguém em perigo", acrescentou o responsável da ANEPC. Este cenário contrasta com o relato de outras fontes dos Comandos Distritais de Emergência e Proteção Civil com a maioria a referir-se à noite passada como "calminha". Em Bragança e Braga não foi possível contabilizar esta manhã o número de ocorrências, enquanto Aveiro reportou à Lusa que da meia-noite até às 08:00 foram 11 as ocorrências devido ao mau tempo, entre as quais inundações e desabamentos. "Sem vítimas, nem dados de monta", disse o operador do Comando Distrital de Aveiro. Já em Vila Real, distrito que também está sob aviso vermelho, devido à previsão de chuva persistente e forte, juntando-se ao Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo, numa atualização feita sábado às 15:53 pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), destaque para uma queda de árvore em Fontelo, e um movimento de massas com pedras na via pública em Nogueira.

Quanto ao Porto, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana referiu à Lusa que foram "poucas" as ocorrências ligadas a intempérie e que a noite "calminha" ficou marcada por quedas de árvores e pequenos incêndios em caixotes do lixo. Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto comunicou quatro ocorrências na madrugada de sábado para hoje: dois reconhecimentos por infiltração, um desentupimento e uma queda de árvore. A ANEPC colocou sob alerta vermelho, a partir das 00:00 de domingo, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.

Loading...