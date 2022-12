Os distritos do Porto, Aveiro, Braga, Vila Real e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho no domingo, entre as 3:00 e as 12:00, devido à previsão de “chuva persistente e por vezes forte”. A informação foi atualizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que decidiu esta tarde acrescentar Vila Real à lista de distritos.

O aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, para precipitação significa "chuva persistente e por vezes forte, que poderá ser pontualmente acompanhada de trovoada e fenómenos extremos de vento", segundo a página na internet do IPMA.

Sob aviso laranja, o segundo mais grave, estará o distrito de Viseu entre as 12:00 e as 18:00 do primeiro dia do ano.