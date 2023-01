Telhado de pizzaria na praia de Carcavelos voa e provoca um ferido ligeiro

O telhado de uma pizzaria da Praia de Carcavelos, Cascais, voou devido ao mau tempo, tendo atingido uma pessoa que teve de ser hospitalizada com ferimentos ligeiros, revelou o porta-voz da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

"Por volta das 13:45, o telhado da pizzaria Capricciosa voou, caiu em cima de um outro telhado e acabou por acertar numa pessoa", contou à Lusa o comandante de serviço da ANPC.

A vítima foi transportada para o Hospital de Cascais, acrescentou o responsável, explicando que se trata de um "ferido leve".

A Proteção Civil tem lançado várias recomendações para que as pessoas tentem reduzir as deslocações e para que permaneçam em casa, devido ao agravamento do mau tempo previsto para este fim de semana.

A ANPC registou, desde as 00:00, cerca de 500 ocorrências em todo o país devido ao mau tempo, com destaque para o distrito de Viana do Castelo.

Inundações e quedas de árvores são alguns dos principais motivos das ocorrências registadas até ao momento.