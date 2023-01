Estação de metro de São Bento no Porto já reabriu

A estação de metro de São Bento, no Porto, foi reaberta este sábado pelas 16:10 e está operacional, disse à agência Lusa fonte oficial da Metro do Porto.

A estação de metro de São Bento esteve fechada durante cerca de quatro horas devido à chuva intensa que obrigou à interrupção da circulação da Linha Amarela (D) entre as estações da Trindade e de Jardim do Morro.

Os trabalhos de limpeza da estação de metro de São Bento, junto à Aveinda dos Aliados, terminaram pelas 16:00.

As fortes chuvas deste sábado inundaram a baixa da cidade do Porto. A área em torno da estação de S. Bento foi particularmente atingida e várias lojas foram afetadas.

O concelho do Porto registou em menos de duas horas 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade.

Fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse à Lusa que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12:00 e as 13:50, tendo havido maior concentração de solicitações na "baixa da cidade".

Há cerca de uma hora a Linha Amarela (D) do Metro do Porto esteve com a circulação interrompida entre as estações da Trindade (Baixa do Porto) e de Jardim do Morro (Vila Nova de Gaia), devido a inundação na estação de metro de S. Bento, mas há 25 minutos, cerca das 14:00, a circulação da Linha Amarela (D) foi "normalizada", lê-se na página da rede social Facebook da Metro do Porto.