Há oito distritos sob aviso laranja em Portugal Continental por causa da chuva forte e persistente. São Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

Há ainda seis distritos sob aviso amarelo: Beja, Castelo Branco, Faro, Santarém, Setúbal e Viseu. Vão estar em vigor, pelo menos, até este domingo de manhã.

Ainda para sábado, está previsto agitação marítima e fortes rajadas de vento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê agravamento do estado do tempo durante a madrugada e a manhã de domingo - entre as 06:00 e o 12:00 -, altura em que alguns distritos no norte do país estão sob aviso laranja.