Cheias no Porto: as imagens que a população partilhou na internet

Os efeitos do mau tempo vivido este fim-de-semana no Porto foram filmados pela população que partilhou as imagens e vídeos na internet.

Quem passou pela baixa do Porto durante a tarde deste sábado, não ficou indiferente ao cenário.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estima que tenha chovido o equivalente a 25 litros de água por metro quadrado em apenas 20 minutos na zona da cidade do Porto. Durante o dia, a Proteção Civil registou 247 ocorrências em todo o país, quase 180 foram pedidos de ajuda no Porto.

A força da água arrastou materiais de construção, mesas e cadeiras das esplanadas e paralisou várias ruas como a Mouzinho da Silveira, a Barão de Forrester e a Rua dos Clérigos no Porto e em Vila Nova de Gaia, a zona da Arrufada também ficou alagada

As imagens partilhadas pela população nas redes sociais, mostravam os momentos mais impressionantes das cheias que paralisaram várias zonas do porto este sábado à superfície e por dentro da estação de metro de São Bento que também foi invadida pela água.