"Já fizemos alguns resgates": as imagens da Serra do Larouco pintada de branco

Na Serra do Larouco, em Montalegre, no distrito de Vila Real, os bombeiros tiveram de resgatar um casal que ficou apeado na neve.

O comandante dos bombeiros pede cuidados redobrados aos condutores e sublinha que todos os meios estão em prontidão.

"Estamos com todos os meios em prontidão absoluta. Já fizemos alguns resgates porque vêm alguns transeuntes para a brincadeira", conta Miguel Monteiro, comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre.

A queda de neve intensificou-se esta tarde no concelho do distrito de Vila Real pelo que, segundo referiu à agência Lusa a presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes, foi dada a indicação de encerramento da escola Bento da Cruz e do centro escolar, localizados na sede do município.

"Os alunos já estão a ser transportados para casa", apontou a autarca.

Durante a tarde de hoje a Escola do Baixo Barroso, na zona Sul do concelho, manteve-se aberta porque as estradas "estão transitáveis".

A presidente disse que "neva com alguma intensidade" no concelho e que, mesmo no centro da vila, "já há alguma acumulação de neve" nas estradas.

"As serras à volta estão completamente brancas e é um cenário idílico", descreveu.

A neve e as paisagens pintadas de branco são uma das atrações deste concelho do distrito de Vila Real.

Neste distrito há ainda registo de queda de neve nas zonas mais altas de Boticas e, por precaução, os alunos da freguesia de Alturas do Barroso regressaram mais cedo a casa esta tarde.

Durante os próximos dias, os termómetros deverão continuar a descer em todo o país. Algumas regiões poderão chegar às temperaturas negativas. Esta terça-feira é o dia da semana em que está prevista uma maior queda de neve, que poderá atingir uma altura superior aos dez centímetros.

O IPMA prevê queda de neve acima dos 800/1.100 metros de altitude no Norte e Centro do país e a intensificação do vento, com rajadas que em algumas regiões poderão atingir os 120 quilómetros por hora.