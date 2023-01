Sal, limpa-neves e operacionais de prevenção: como Bragança se prepara para a neve

Na zona de Bragança, a neve já começou a cair nas serras circundantes, embora a previsão indique que a cota desça ao longo do dia com acumulações significativas. A Proteção Civil municipal já está a tomar medidas para evitar constrangimentos.

Apesar das temperaturas estarem a descer, durante a manhã, a precipitação na cidade de Bragança ainda era em forma de chuva gelada.

A previsão indica que a cota da neve possa descer aos 300/400 metros lá para o final da tarde e aí é possível que a chuva se transforme em neve.

Perante esse cenário provável, a Proteção Civil municipal está de prevenção com medidas para evitar constrangimentos, sobretudo na circulação.

“Temos cerca de cinco viaturas devidamente equipadas com limpa-neves, temos mais de 20 pessoas que estão afetas a este serviço de forma a que consigamos dar resposta às necessidades”.

Declarações de Hernâni Dias, presidente da Câmara Municipal de Bragança.

A autarquia enviou ainda sal para as escolas.

O meio rural é outra preocupação dos serviços municipais, sobretudo, as aldeias serranas suscetíveis de ficarem isoladas.

Está tudo preparado para a queda de neve que, de acordo com IPMA, deverá ocorrer, em Bragança, entre as 19:00 e as 21:00. A acumulação dependerá da quantidade de precipitação.