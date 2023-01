A chuva vai dar algumas tréguas a partir do fim de semana. O sol está de volta, mas o frio parece que veio mesmo para ficar, com as temperaturas a descerem ainda mais. Saiba como vai estar o tempo no final desta semana e na próxima.

De acordo com o IPMA, no final desta semana haverá uma subida ligeira da temperatura, com os termómetros a baterem os 18ºC na região de Lisboa, os 17ºC no Porto e os 19ºC em Faro. Na Madeira, vão mesmo ultrapassar os 20ºC. Uma subida que vai durar pouco tempo.

Ainda na sexta-feira deverão ser registados “períodos de chuva ou aguaceiros” fracos, mas frequentes, sobretudo no Norte e Centro do país, que se deverão manter no sábado. A partir de domingo, a chuva dá tréguas.

Em relação às temperaturas, começam a descer no sábado, em especial a mínima, e vão manter-se baixas na próxima semana. Há várias regiões do país onde serão mesmo negativas. É o caso de Bragança, Guarda, Leiria, Vila Real e Viseu.