A Câmara Municipal de Lisboa vai acionar um plano de contingência para os sem-abrigo, devido à vaga de frio prevista para os próximos dias. Em diversos pontos da capital portuguesa, equipas vão reencaminhar a população sem-abrigo para um pavilhão onde vão ser servidas refeições quentes. Três estações de Metro vão também estar abertas durante a madrugada.

Em comunicado, a autarquia informa que o plano de contingência vai estar em funcionamento a partir das 18:00 de dia 24 de janeiro, terça-feira, até dia 29, domingo.

Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa do frio, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As baixas temperaturas vão durar praticamente toda a semana, devido a um anticiclone localizado perto da Escandinávia.

Estações de Metro abertas de madrugada

As estações de Metro do Rossio, Santa Apolónia e Oriente vão estar abertas durante a madrugada, entre as 23:00 e as 06:30.

Sete locais onde vão ser reunidos sem-abrigo

Em sete locais, vão estar equipas a encaminhar os sem-abrigo para o Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco. Esses pontos de referência são:

Rossio (Na entrada da estação Metro na Praça Dom Pedro IV); Intendente (Na entrada da estação de Metro perto da Sapataria Guimarães); Saldanha (Na entrada da estação Metro junto ao Novo Banco); Gare do Oriente (Na entrada principal Gare Oriente); Santa Apolónia (No átrio principal da estação da CP); Cais do Sodré (À entrada da Estação Fluvial); Alcântara (Em frente ao pingo doce, Rua de Cascais)

No pavilhão, que fica na zona da Graça, vão ser servidas refeições quentes e haverá agasalhos, através do Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo (DIAPSSA).