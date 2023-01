Frio: todo o continente em aviso amarelo a partir de segunda-feira

Os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação disponibilizada no site, o IPMA refere que este domingo são três os distritos -- Bragança, Guarda e Vila Real - que estão sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos de temperatura mínima, aos quais se juntam, a partir das 03:00 de segunda-feira os restantes distritos portugueses.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido à persistência de valores baixos de temperatura mínima para os próximos dias, o IPMA coloca, a partir da madrugada de segunda-feira, os 18 distritos do Continente sob aviso amarelo.

O aviso amarelo do IPMA irá vigorar até às 07:00 de quarta-feira.

Segundo o organismo, as temperaturas vão descer em Portugal a partir de segunda-feira, com mínimas entre os 5º e -6º, mantendo-se tempo frio até ao final da semana.

Em comunicado, o IPMA refere que o tempo frio é causado por um anticiclone localizado no norte da Europa, que se estende, "em crista até ao Atlântico" e "transportará uma massa de ar frio continental para a Península Ibérica".

Esta "descida acentuada dos valores de temperatura até segunda-feira, dia 23", deve manter-se "sem alterações significativas até ao final da semana" e não há previsão de chuva, ainda segundo o instituto meteorológico.

Na segunda-feira, de acordo com o IPMA, a "temperatura mínima deverá variar aproximadamente entre 0º e 5° C, sendo inferior no interior Norte e Centro, onde irá baixar até valores entre 0 e -6° C", prevendo-se igualmente a formação de geada.

A temperatura máxima também vai descer, "prevendo-se na generalidade do território valores entre 10º e 15°C e, no interior Norte e Centro, valores entre 5º e 10° C".