Meteorologia

Cidades dos distritos da Guarda e Viseu estão cobertas por um manto branco

SIC Notícias

As previsões do IPMA apontavam para a possibilidade da queda de neve nas terras altas e não estavam erradas. A cidade mais alta de Portugal já está pintada de branco, assim como outras cidades do distrito, como Trancoso e Mêda, e do distrito de Viseu. Veja as imagens.