Várias camadas de roupa e beber bebidas quentes: como fintar os dias frios

Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à descida acentuada das temperaturas. Nos próximos dias há que preparar agasalhos. O frio veio para ficar e não vai dar tréguas, pelo menos, até ao final da semana. A descida nos termómetros está relacionada como um anticiclone localizado perto da Escandinávia que transporta ar mais frio para a Europa. A Proteção Civil e a Direção-Geral da Saúde aconselham o uso de várias camadas de roupa e a ingestão de sopas e bebidas quentes. Para evitar os efeitos negativos do frio na saúde, a DGS recomenda à população que evite "a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura". Alertam para a prática de atividades no exterior e recomendam a adoção de uma condução defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo. As autoridades reforçam também a necessidade de prestar atenção aos grupos mais vulneráveis. Pedem ainda especial atenção no uso de lareiras, braseiras, aquecedores ou outros equipamentos elétricos para o aquecimento das casas. Em causa está o risco de incêndio ou de intoxicação por monóxido de carbono.

Os distritos em aviso amarelo No interior do país, as mínimas podem chegar aos seis graus negativos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Até às 06:00 de quinta-feira Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu vão estar em aviso amarelo por causa do frio.

DR

Já no litoral, há 10 distritos com aviso amarelo até às 07:00 de quarta-feira.

DR

Ainda que os termómetros registem temperaturas baixas nos próximos dias, o sol vai continuar a raiar, pelo menos, até meio da semana. O vento forte só deverá ser sentido nas terras altas. Na quinta-feira, poderá haver uma ligeira alteração da situação meteorológica. O aviso amarelo para Portugal continental nos próximos dias é o terceiro mais grave numa escala de cinco.

Câmara de Lisboa ativa plano de contingência para apoiar sem-abrigo A partir de terça-feira ao final da tarde, a Câmara Municipal de Lisboa vai ativar um plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo. Foram criados sete Pontos de Concentração: No Rossio (Praça Dom Pedro IV); Intendente (entrada da estação de metro/Sapataria Guimarães); Saldanha (entrada da estação metro junto ao Novo Banco); Gare do Oriente (entrada principal); Estação de Santa Apolónia (átrio principal da estação da CP); Cais do Sodré (entrada da Estação Fluvial); Alcântara (em frente ao Pingo Doce, Rua de Cascais).

Rita Rogado