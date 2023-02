Nova Zelândia cancela milhares de voos devido à passagem do ciclone Gabrielle

A Nova Zelândia está a enfrentar o ciclone Gabrielle há pelo menos dois dias. A zona norte tem sido a mais afetada com inundações e ventos fortes que podem ultrapassar os 170 quilómetros por hora.

Pelo menos quatro pessoas morreram e milhares foram obrigados a sair de casa. Quase 60 mil famílias estão sem acesso à rede elétrica.

Devido ao ciclone, foram cancelados milhares de voos e há estradas que permanecem encerradas.

Para esta segunda-feira é esperado um agravamento do estado do tempo, principalmente no que diz respeito aos períodos de chuva intensa.

Entretanto, a Nova Zelândia aprovou um apoio superior a dez milhões de euros para a população mais afetada pelas cheias.