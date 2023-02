Para os próximos dias, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o regresso do tempo frio, da chuva e até da neve já a partir desta quinta-feira, dia em que quatro distritos estarão sob aviso amarelo. No dia seguinte, esse número subirá para 10 distritos. Há, por isso, cuidados e comportamentos a ter, avisa a Proteção Civil.

O vento vai intensificar-se e as temperaturas vão descer, com as mínimas a atingirem valores “abaixo da média para a época do ano”. O IPMA prevê ainda a “formação de gelo ou geada no Interior, em especial no dia 24 de fevereiro”, próxima sexta-feira.