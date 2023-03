O tempo vai mudar e os próximos dias vão ser de chuva, mas o frio vai embora. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida das temperaturas, mas o sol, esse, vai andar escondido.

Depois de uma semana de muito frio, com todos os distritos sob aviso amarelo - à exceção de Faro -, as temperaturas vão subir. A partir deste domingo os termómetros vão sofrer alterações, sobretudo no que diz respeito à temperatura mínima, que vai sofrer um aumento significativo.

Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 1 e 7°C no interior Norte e Centro e entre 6 e 12°C em toda a faixa litoral, Alentejo e Algarve. As máximas podem mesmo chegar aos 21 graus.

Mas se dizemos adeus às temperaturas geladas, na semana que se aproxima damos as boas-vindas à chuva, que se vai fazer sentir já a partir deste domingo. E a precipitação pode mesmo ser intensa.

Para além da chuva, durante a semana o céu vai manter-se geralmente muito nublado, avisa o IPMA.

No próximo fim de semana tudo muda. Um anticiclone vai instalar-se na Península Ibérica e provocar tempo seco, ventos fracos e uma grande subida das temperaturas, que podem chegar aos 24 graus.