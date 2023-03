O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou para domingo os distritos de Castelo Branco e Guarda sob aviso meteorológico amarelo, o menos grave numa escala de três, devido à previsão de queda de neve.

O aviso é válido entre as 06:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira.

As previsões do IPMA apontam para queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros, com acumulação acima dos 1.600 metros, que poderá "ser de cinco a dez centímetros na zona da Torre", na Serra da Estrela.