Apesar da primavera estar a chegar, a meteorologia, para já, ainda vai continuar em “modo” inverno. No fim de semana que aí vem, espera-se descida de temperatura, chuva e até neve nas terras altas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias vão trazer uma descida de temperatura e o regresso da chuva. Já esta sexta-feira, são esperados aguaceiros no litoral norte e centro – por vezes sob a forma de granizo – e está prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O céu deverá manter-se encoberto até segunda-feira – dia em que se celebra o equinócio de primavera. Mas, a partir de domingo, deverá sentir-se uma subida da temperatura máxima, embora as mínimas possam descer ligeiramente.

Em Lisboa, o fim de semana será de aguaceiros fracos e muita nebulosidade, com previsões de descida de temperatura mínima no sábado. No Porto, esta sexta-feira poderá ocorrer trovoada, granizo e aguaceiros. O céu deverá começar a abrir a partir da tarde de sábado, mas a chuva e o frio vão manter-se.

Para sábado, as temperaturas máximas oscilam entre os 11ºC na Guarda e os 22ºC em Faro. Já as mínimas descem aos 5ºC na Guarda e em Viseu e aos 11ºC em Faro, Lisboa e Aveiro. Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido à queda de neve acima dos 1.600 metros de altitude.

Todos os distritos do litoral vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima. São esperadas ondas de oeste com 2,5 a 3,5 metros que, até sábado, deverão passar gradualmente para ondas de noroeste com entre quatro e cinco metros.

Nos arquipélagos o cenário será semelhante: para sábado espera-se um céu muito nublado em todas as ilhas dos Açores, com aguaceiros no grupo ocidental e central; na Madeira, a chuva deverá atingir o norte da ilha e as terras altas, enquanto no sudoeste o céu vai estar muito nublado, com possibilidade de aberturas.

As temperaturas no arquipélago da Madeira oscilam entre de 22ºC (máxima) e os 15ºC (mínima) no Funchal, enquanto em Porto Santo poderá ir dos 20ºC (máxima) aos 15ºC (mínima). Nos Açores, as máximas ronda os 18ºC e 19ºC nos vários grupos, com as mínimas a chegar aos 15ºC e 16ºC.