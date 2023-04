O calor veio para ficar e, esta semana, alguns distritos vão ter temperaturas acima dos 30 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para uma semana típica de verão e recomenda as devidas precauções.

Apesar da neblina pela manhã, a partir desta segunda-feira o calor vai sentir-se em todo o país.

"São valores tipicamente de verão, as regiões com temperaturas mais elevadas são a Sul, Alentejo interior e a região do Algarve. Interior, Norte e Centro com valores próximos de 30 e 31 graus de temperatura máxima", referiu Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA.