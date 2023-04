Temperaturas vão descer a partir de segunda-feira

As temperaturas que se fazem sentir em Portugal, no mês de abril, estão acima da média para esta época do ano. No entanto, isso pode mudar já na próxima semana, alerta Susana Cardoso, climatologista.

Em Portugal, e não só, os termómetros têm-se aproximado por diversas vezes dos 40 graus.

Na origem deste calor anormal está uma massa de ar quente "com origem no Norte de África", informa a climatologista Susana Cardoso, em entrevista à SIC Notícias.

Calor mantém-se até domingo, segunda-feira será diferente

A especialista nota que as “situações de temperatura excecionalmente elevadas atingem com maior intensidade o sul da Península Ibérica e as ilhas Baleares” – um arquipélago espanhol, localizado na costa leste de Espanha.

Estas situações deverão durar, segundo Susana Cardoso, até domingo. A partir de segunda-feira, "a entrada de uma massa de ar vinda de oeste" será responsável pela diminuição da temperatura.

Estavam previstas, esta quinta-feira, temperaturas recorde para esta altura do ano em Portugal e em Espanha, onde em algumas regiões os termómetros poderiam atingir os 40 graus.