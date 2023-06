Meteorologia

Chuva, trovoada e granizo destroem edifícios e plantações em Bragança

O mau tempo chegou, mesmo antes de se iniciar o verão, conforme os avisos do IPMA. No entanto, com o agravamento do tempo, os cidadãos de Trás-os-Montes não conseguiram salvar as suas culturas agrícolas.