Chuva forte e trovoada: 11 distritos do continente sob aviso amarelo

Onze distritos do continente vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de granizo e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Já esta quarta-feira, Bragança e Vila Real estarão sob aviso amarelo a partir das 18:00 e até às 00:00 de quinta-feira e depois entre as 12:00 e as 21:00 de quinta-feira.

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 21:00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte de sudoeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora, entre as 12:00 e as 18:00 desta quarta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave da escala, é emitido em "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

A depressão Óscar chegou na terça-feira ao final do dia a Portugal continental. A chuva vai manter-se até ao dia 12 de junho.