Retomadas as buscas por sobreviventes em Minas Gerais

No Brasil, foram retomadas as buscas de sobreviventes da tragédia de Brumadinho. Domingo, as operações tinham sido suspensas devido ao risco de rutura de uma segunda barragem. Mais de 280 pessoas estão ainda desaparecidas desde a rutura desta barragem de Minas Gerais na passada sexta-feira.