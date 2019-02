Polícia de Moçambique detém elementos "perigosos" de grupos que atacam a norte

O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, anunciou a detenção de vários membros "perigosos" de grupos que destabilizam o norte do país.



"Apresentámos recentemente, em Nampula, três malfeitores ugandeses" e outros detidos indiciados por recrutar elementos e "matar naqueles distritos" da província de Cabo Delgado, referiu o dirigente, apontando os nomes de cada um e detalhando as operações.



Bernardino Rafael falava na segunda-feira durante uma parada policial, em Nampula, norte de Moçambique, citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).



Segundo o Comandante-Geral da Polícia, os detidos são elementos "perigosos" que se encarregavam de receção e logística de jovens aliciados em distritos da província de Nampula - a sul de Cabo Delgado, onde acontecem os ataques.



Um dos suspeitos estaria encarregue de transferir dinheiro, e ainda encomendar "farinha da África do Sul", na qual "metia munições e explosivos caseiros" que passavam por Nampula.



"Encontrámos isso num carro de uma transportadora", explicou, dizendo que esse suspeito tinha ligações "com o sul-africano falecido" - num alusão a Andre Hanekom.



O empresário sul-africano morreu em janeiro, enquanto detido pela polícia, em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, em circunstâncias classificadas como suspeitas pela família e pela ONG Human Rights Watch.



"Imagine-se ugandeses virem assassinar em Moçambique. O seu interesse é perturbar a ordem, abrir brechas para que a nossa economia retarde", ou seja, travar o desenvolvimento, denunciou Bernardino Rafael.



Ao mesmo tempo que o comandante-geral das PRM discursava em Nampula, as forças de defesa e segurança anunciavam ter neutralizado mais quatro suspeitos de recrutamento e logística de apoio aos ataques.



Os quatro, todos moçambicanos, foram detidos nos distritos de Mocímboa da Praia e Macomia e ainda na cidade de Pemba.

Desde outubro de 2017, já terão morrido cerca de 150 pessoas, entre residentes, supostos agressores e elementos das forças de segurança.



A onda de violência em Cabo Delgado (2.000 quilómetros a norte de Maputo, no extremo norte de Moçambique, junto à Tanzânia) eclodiu após um ataque armado a postos de polícia de Mocímboa da Praia por um grupo com origem numa mesquita local que pregava a insurgência contra o Estado e cujos hábitos motivavam atritos com os residentes desde há dois anos.



Depois de Mocímboa da Praia, têm ocorrido vários ataques que se suspeita estarem relacionados com o mesmo tipo de grupo, sempre longe do asfalto e fora da zona de implantação da fábrica e outras infraestruturas das empresas petrolíferas que vão explorar gás natural.



No entanto, a proximidade dos mais recentes ataques tem feito com que as obras estejam a decorrer com "segurança reforçada", disse à Lusa a petrolífera Anadarko, que coordena os trabalhos na península de Afungi, distrito de Palma, Cabo Delgado.

