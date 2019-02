Jovem portuguesa morre ao cair de um 6º andar na Tailândia

Uma portuguesa de 24 anos morreu numa queda de um 6º andar do hotel onde estava hospedada, em Banguecoque. A jovem estaria de férias com a irmã e, segundo a imprensa local, estaria a fazer ioga quando aconteceu o acidente.

A notícia está a ser divulgada por vários jornais tailandeses, que citam fontes das autoridades.

Um responsável da polícia, Thanapat Suwannak, disse ao jornal Chiang Rai Times, que o acidente terá acontecido entre as 7h45 e as 8h00 de domingo.



Câmaras de videovigilância terão captado imagens da jovem a entrar na varanda para fazer ioga, na madrugada do dia 17 de fevereiro. As causas da morte continuam, no entanto, sob investigação das autoridades.